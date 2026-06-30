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Mondiali 2026, le news e le partite di oggi live

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©Getty

Terza giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Altre tre partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa D'Avorio-Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte tra martedì e mercoledì Messico-Ecuador. Le ultime novità sulle probabili formazioni e tutte le novità di oggi

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Le partite di oggi

  • COSTA D'AVORIO-NORVEGIA, martedì 30 giugno alle 19.00, Dallas Stadium
  • FRANCIA-SVEZIA, martedì 30 giugno alle 23.00, New York Stadium
  • MESSICO-ECUADOR, mercoledì 1 luglio ore 3.00 (data e orario italiani), Mexico City Stadium

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