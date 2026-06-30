Terza giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Altre tre partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa D'Avorio-Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte tra martedì e mercoledì Messico-Ecuador. Le ultime novità sulle probabili formazioni e tutte le novità di oggi

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