Terza giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Altre tre partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa D'Avorio-Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte tra martedì e mercoledì Messico-Ecuador. Le ultime novità sulle probabili formazioni e tutte le novità di oggi
Che colpaccio il Paraguay, Germania a casa
Mondiale già finito per la Germania, eliminata ai rigori dalla sorpresa Paraguay. Qui le FOTO e le statistiche del sedicesimo di finale.
Colpo Paraguay: elimina la Germania ai rigoriVai al contenuto
Marocco agli ottavi, l'Olanda fuori ai rigori
1-1 nei regolamentari, dopo i gol di Gakpo e Diop. Stesso risultato ai supplementari. Olanda-Marocco si decide ai rigori: Summerville si fa parare il quinto da Bounou, Saibari non sbaglia! Marocco agli ottavi, Olanda ancora a piangere dopo i tiri dagli undici metri, quasi sempre fatali agli arancioni. Qui le FOTO e le statistiche.
Olanda sconfitta ai rigori, Marocco agli ottaviVai al contenuto
Il tabellone dei Mondiali
Archiviati i primi 4 sedicesimi di finale, andiamo a vedere come si compone il tabellone dei Mondiali
Mondiali 2026, c'è la prima qualificata agli ottaviVai al contenuto
Le partite di oggi
- COSTA D'AVORIO-NORVEGIA, martedì 30 giugno alle 19.00, Dallas Stadium
- FRANCIA-SVEZIA, martedì 30 giugno alle 23.00, New York Stadium
- MESSICO-ECUADOR, mercoledì 1 luglio ore 3.00 (data e orario italiani), Mexico City Stadium