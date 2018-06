STATISTICHE E CURIOSITA'

Sfida numero 39 tra Italia e Francia: gli Azzurri conducono il bilancio con 18 successi, contro i 10

dei Bleus, mentre sono 10 i pareggi. Tra le squadre affontate dall’Italia in gare ufficiali, solo la Svizzera (58) conta più sfide contro gli Azzurri rispetto alla Francia (38). La Nazionale italiana ha vinto solo una delle ultime 12 sfide contro la squadra francese (4N, 7P): 2-0 ad EURO 2008, sotto la guida di Roberto Donadoni. In particolare, gli Azzurri hanno perso le ultime due sfide - entrambi amichevoli - contro la Francia: 1-2 nel 2012 con Prandelli e 1-3 nel 2016, con Ventura. L’ultimo successo italiano in terra francese in amichevole contro i Bleus è datato aprile 1954, da allora due pareggi e una sconfitta. Nonostante non si sia qualificata per la Coppa del Mondo 2018, l’Italia ha segnato in media lo stesso numero di reti a partita della Francia nelle qualificazioni europee (1.8). L’Italia arriva a questa sfida dal successo contro l’Arabia Saudita: la Nazionale non colleziona due vittorie consecutive da giugno 2017. Dall’altra parte la Francia ha vinto sei delle ultime otto partite giocate in casa (1N, 1P), tenendo la porta inviolata ben cinque volte nel parziale. L’Italia ha realizzato tre sei suoi ultimi sei gol sugli sviluppi di calcio d’angolo. Le ultime nove reti segnate dalla Nazionale portano la firma di nove giocatori differenti: Éder, Bernardeschi, Gabbiadini, Immobile, Chiellini, Candreva, Insigne, Balotelli e Belotti. Tra i calciatori in attività, solo De Rossi (21) e Gilardino (19) hanno segnato più gol di Mario Balotelli (14) con la Nazionale italiana. Leonardo Bonucci è a una sola presenza con la maglia della Nazionale da Demetrio Albertini, al 14° posto all-time degli Azzurri. Paul Pogba ha fornito due assist nell’ultimo match tra Francia e Italia, nel settembre 2016. Come detto, è la trentanovesima sfida tra Italia e Francia, le due Nazionali che si sono sfidate anche in due finali: a Euro 2000 e Germania 2006, con una vittoria a testa. Ai francesi andò lo scontro decisivo durante l’Europeo di Belgio-Olanda, agli azzurri l’atto conclusivo del Mondiale tedesco. Top scorer con 5 reti sono Giuseppe Meazza e Eugene Maes. La sfida si giocherà all’Allianz Riviera di Nizza, lo stadio in cui negli ultimi due anni ha giocato Mario Balotelli. Sono due i precedenti della Nazionale nella città francese: nell’agosto del 2008, con Marcello Lippi in panchina, pareggio in rimonta con l’Austria (2-2), mentre lo scorso giugno l’Italia superò 3-0 in amichevole l’Uruguay grazie ad un’autorete di Gimenez e ai gol di Eder e De Rossi. La Francia è reduce dal successo (2-0) nell’amichevole giocata lunedì con l’Irlanda e che il prossimo 16 giugno esordirà con l’Australia al Mondiale.