Il corteggiamento della Juventus

La Juve lo cerca da tempo ma lui è molto legato ai suoi due amici. Fino a che suo zio, osservatore alla Juve, non organizza una visita a Vinovo, un dolce tranello: lì conosce Marotta, Del Piero, Nedved, vede la struttura se ne innamora. E firma per la Juve. La storia da questo punto, la conoscete, una storia di record e soddisfazioni che ancora deve essere scritta. Ma lui, Moise, resterà per sempre legato a quell’oratorio. A quel muretto in particolare, contro cui è tornato a calciare il pallone il giorno dopo l’esordio in serie A.