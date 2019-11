1/13 ©Getty

Non è mancato il contributo della Nazionale italiana a Venezia e ai suoi cittadini, colpiti dall’eccezionale fenomeno dell’acqua alta che ha messo in ginocchio il capoluogo veneto. Dopo l’ennesima vittoria in Bosnia, una delegazione degli Azzurri si è recata a piazza San Marco e nei luoghi maggiormente segnati dall’alta marea. Presenti in visita il capodelegazione Gianluca Vialli e il portiere Gianluigi Donnarumma insieme a Gabriele Gravina, presidente della Figc. Il gruppo si è spostato nel centro di Venezia destinando parole di speranza nel momento più delicato di una città intera

Venezia, Gravina e Vialli: "Vicini alla città"