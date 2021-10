La Federcalcio scandinava denuncia insulti razzisti da parte di un giocatore italiano ai danni di Anthony Elanga: "Abbiamo avvisato l'arbitro e siamo in attesa di un resoconto. Successivamente decideremo come agire". La replica della Figc: "Nessun insulto, ci tuteleremo in tutte le sedi competenti" Condividi:

"In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale Under 21 svedese contro l'Italia a Monza, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionale italiana Under 21". E' quanto comunica la Federcalcio svedese sul proprio sito. "Abbiamo raccontato la nostra versione dell'accaduto e abbiamo presentato una relazione sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di feedback attraverso il resoconto della partita e dell'arbitro. Successivamente decideremo come procedere. Anche il responsabile della sicurezza Martin Fredman è stato informato dell'accaduto".

"Siamo tutti con Anthony Elanga"

Dell'episodio ha subito parlato anche il Ct della Svezia U21, Claes Eriksson.. "Nessuno dovrebbe essere colpito da insulti razzismo, è inaccettabile. Tutti noi sosteniamo Anthony in questa situazioe".

La risposta della Figc Il nome del giocatore azzurro che sarebbe stato protagonista dell'episodio al momento non è stato reso noto, mentre la Figc ha smentito l'accaduto. "In relazione a quanto riportato dalla Federcalcio svedese sul proprio sito e ripreso da alcuni media - si legge in una nota ufficiale - smentiamo nella maniera più assoluta che un calciatore della Nazionale Under 21, durante la gara Italia-Svezia disputata martdì sera a Monza, abbia espresso offese a sfondo razzista nei confronti di un avversario, episodio tra l’altro che, da quanto ci risulta, non è stato riscontrato dagli ufficiali di gara o dal delegato Uefa".