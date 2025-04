A Milano si gioca anche il giorno di Pasqua. Oltre alla partita Milan-Atalanta in programma domenica alle 20:45 a San Siro, ci sarà anche la Yes Cup: il primo torneo internazionale per il settore giovanile di Milano. L'evento si svolgerà dal 17 al 20 aprile. La competizione, organizzata da AL2 Sport, non coinvolgerà solo chi giocherà, ma anche le famiglie, i volontari e non, che per tre giorni consecutivi daranno il loro supporto in ognuno degli 8 centri sportivi coinvolti. La cerimonia inaugurale, per la prima volta nella storia della competizione, si svolgerà a San Siro. Per l'evento d'apertura sono previsti oltre 5.000 persone presenti. In campo, oltre all’amore per il calcio, c’è anche l’inclusività: diciotto nazioni, 176 team coinvolti con 87 squadre suddivise in 13 categorie: dagli Under 8 alle Girls 13 fino agli Under 19. Le squadre provenienti dall’estero sono 43.