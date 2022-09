Fujio risponde a Colombo: Italia-Giappone 1-1

L'Italia Under 21 pareggia 1-1 contro i pari età del Giappone nell'ultimo test match prima della sosta invernale. A Castel di Sangro apre Colombo (attaccante del Lecce in prestito dal Milan) nel finale di primo tempo, raggiunto poi ad inizio ripresa da Fujio. Gli Azzurrini provano a fare la gara sin dall'inizio, prendendo subito il comando del gioco con qualità ed intraprendenza, senza però trovare il modo di far male alla difesa giapponese. Ci provano Udogie ed Esposito con due conclusioni terminate a lato , poi al 36', per due volte nel giro di pochi istanti, e' Hosoya a sfiorare il vantaggio del Giappone: l'attaccante sbaglia di poco un pallonetto davanti a Caprile, bravo poco dopo a chiudere lo specchio allo stesso attaccante.

Nicolato: "Partite che ci faranno crescere"

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo calati fisicamente. Il Giappone è una buona squadra, che ha fatto cose importanti in Coppa d'Asia. Nella prima partita con l'Inghilterra abbiamo speso tanto, quindi oggi va bene cosi'". Si esprime cosi' il ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, al termine dell'amichevole con il Giappone pareggiata per 1-1 a Castel di Sangro. "Dobbiamo migliorare sotto porta, ma è pur vero che in 10 gare di qualificazione all'Europeo abbiamo realizzato 19 gol - continua il tecnico -. Potevamo farne molti altri e sicuramente c'e' qualcosa in più da fare a livello di incisivita' sotto porta. I ragazzi pero' giocano bene, hanno tante qualita'. Queste partite ci fanno bene per il nostro percorso di crescita, in modo da essere più pronti per l'Europeo di giugno", conclude Nicolato.