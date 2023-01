Mancini: "Il 2023 sia l'anno di Chiesa e Zaniolo"

L’intervista del ct azzurro a La Gazzetta dello Sport parte con una premessa: “Se n’è andato un 2022 triste, per me molto triste: la morte di Sinisa, la malattia di Gianluca. Queste sono le cose che pesano sul cuore: quelle per cui non puoi fare nulla. Dopo una delusione sportiva invece si può sempre rimediare”. E per provarci, c’è ancora Roberto Mancini in panchina. Dopo un mondiale mancato e seguito solo da lontano. Con tanti rimpianti per come poteva andare in Qatar: “L’Italia quando c’è è pericolosa per chiunque: per questo ho sempre detto che puntavamo a vincere e oggi dico che ce la potevamo giocare. Anche per provare a vincerlo. Spero che ai giocatori abbia fatto male quanto a me vedere il mondiale in tv: credo di sì, sapevano anche loro che avrebbero fatto una bella figura. E sanno che sarà necessario prepararsi meglio per i momenti decisivi delle prossime qualificazioni”. Ecco, cosa chiede il ct al nuovo anno? “Che non porti niente ma non tolga più niente a nessuno, a proposito di tristezza. Semmai che restituisca a Chiesa e Zaniolo, perché sia il loro anno: dopo l’Europeo praticamente non li ho avuti, con loro e il gruppo al completo possiamo ricominciare davvero a fare bene. E magari una cosa il 2023 ce la porti, la Nations League di giugno: dipende da noi, le chance ci sono. E non sarebbe male…”