28 convocati da Nicolato in Under 21: c'è Baldanzi

Sono cinque i debuttanti tra i 28 convocati della nazionale Under 21 dell'Italia in vista delle amichevoli con la Serbia, venerdì 24 marzo, a Backa Topola e con l'Ucraina, lunedì 27, allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria. Il selezionatore azzurro, Paolo Nicolato, ha chiamato i difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi, i centrocampisti Bruno Zapelli e Giovanni Fabbian e l'attaccante Tommaso Baldanzi. L'Under 21 si riunirà domenica sera a Roma per cominciare la preparazione in vista della fase finale dell'Europeo, in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania in un girone con Norvegia, Svizzera e Francia.