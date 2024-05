Grande risultato per gli azzurrini di Massimiliano Favo nel torneo di categoria in corso a Cipro: dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, con il bellissimo gol del pareggio del milanista Liberali, Camarda e compagni sono più freddi dagli 11 metri e domenica 2 giugno affronteranno la Danimarca per centrare la finale

La partita

Italia-Inghilterra 1-1 (6-5 d.c.r.)

Reti: 16' Nwaneri (In), 29' Liberali (It)



Tiri di rigore: Moore (In) gol, Lauricella (It) gol, Harrison (In) parato, Natali (I) gol, Amass (In) gol, Orlandi (It) gol, Nwaneri (In) gol, Liberali (It) gol, Dipepa (In) gol, Camarda (It) gol

Protagonista del match è stato sicuramente Mattia Liberali, esterno classe 2007 del Milan, autore del gol del pareggio con una serpentina stupenda e impeccabile anche nei tiri dal dischetto. Il tiro decisivo è stato invece quello di un altro milanista, del bomber Francesco Camarda. I rossoneri si coccolano anche il portiere Alessandro Longoni, provvidenziale già in partita in più occasioni e bravo a ipnotizzare Harrison nella lotteria finale.