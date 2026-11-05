Convocati Italia Under 21, la lista di Baldini per le amichevoli con Francia e Belgio
Sono ufficiali i 26 convocati di Silvio Baldini per i prossimi match dell'Italia U21 che affronterà in amichevole la Francia e il Belgio. Tre prime volte: presenti Inacio, Pessina e Kouadio dopo l'esperienza in Nazionale maggiore. Nei convocati torna, dopo oltre un anno, Amatucci oltre a Ekhator, Cacciamani e Vavassori. Di seguito l'elenco completo dei convocati
- Gli Azzurrini di Silvio Baldini dopo aver conquistato l'accesso all'Europeo di categoria, sfideranno in amichevole la Francia e il Belgio
- Dopo l'esperienza a settembre con la Nazionale maggiore, prime chiamate in U21 per Pessina, Kouadio e Inacio.
- Ma non mancano i ritorni: da Amatucci del Deportivo che torna in azzurro dopo un anno oltre a Mane, Cacciamani, Ekhator, Mane e Vavassori
- GIOVANNI DAFFARA (Parma)
- DIEGO MASCARDI (Torino)
- LORENZO PALMISANI (Frosinone)
- MASSIMO PESSINA (Bologna)
- DAVIDE BARTESAGHI (Milan)
- GABRIELE CALVANI (Frosinone)
- FABIO CHIARODIA (Borussia Monchengladbach)
- PIETRO COMUZZO (Torino)
- EMANUELE LULLI (Roma)
- BRANDO MORUZZI (Avellino)
- EDDY KOUADIO (Monza)
- FILIPPO MANE (Borussia Dortmund)
- TOMMASO BERTI (Cremonese)
- MATTEO CICHELLA (Frosinone)
- GIACOMO FATICANTI (Avellino)
- LUCA LIPANI (Sassuolo)
- CHER NDOUR (Fiorentina)
- MATTEO DAGASSO (Venezia)
- LORENZO AMATUCCI (Deportivo la Coruna)
- FRANCESCO CAMARDA (Milan)
- LUIGI CHERUBINI (Benevento)
- SEYDOU FINI (Frosinone)
- INACIO (Borussia Dortmund)
- JEFF EKHATOR (Juventus)
- DOMINIC VAVASSORI (Palermo)
- ALESSIO CACCIAMANI (Torino)