 Convocati Italia Under 21 per Francia e Belgio: da Lulli a Inacio | Sky Sport
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Convocati Italia Under 21, la lista di Baldini per le amichevoli con Francia e Belgio

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Sono ufficiali i 26 convocati di Silvio Baldini per i prossimi match dell'Italia U21 che affronterà in amichevole la Francia e il Belgio. Tre prime volte: presenti Inacio, Pessina e Kouadio dopo l'esperienza in Nazionale maggiore. Nei convocati torna, dopo oltre un anno, Amatucci oltre a Ekhator, Cacciamani e Vavassori. Di seguito l'elenco completo dei convocati

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