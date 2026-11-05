Sono ufficiali i 26 convocati di Silvio Baldini per i prossimi match dell'Italia U21 che affronterà in amichevole la Francia e il Belgio. Tre prime volte: presenti Inacio, Pessina e Kouadio dopo l'esperienza in Nazionale maggiore. Nei convocati torna, dopo oltre un anno, Amatucci oltre a Ekhator, Cacciamani e Vavassori. Di seguito l'elenco completo dei convocati

ITALIA U21 AGLI EUROPEI: LE QUALIFICATE