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Under 20, Italia-Portogallo 1-0: gol capolavoro di Emanuele Rao

Nazionale

L'Italia Under 20 supera il Portogallo per 1-0 allo stadio Euganeo di Padova, nella gara valida per l'Elite League. A decidere la partita è stato Emanuele Rao, l'esterno di proprietà del Napoli (in prestito al Pisa) realizza un gol capolavoro: tunnel all'avversario e destro imprendibile. Dopo il successo contro la Francia, la squadra di Carmine Nunziata, conquista altri tre punti

ITALIA-FRANCIA LIVE

Italia-Portogallo U20 1-0

Rao 22′

 

ITALIA (4-3-3): Siviero, Sala, Amey, Coletta (57′ Mout), Lavelli (86′ Pugno), Rao, Mosconi (46′ Cardinali), Cocchi, Reggiani, Comotto (57′ Di Nunzio), Nardin. All.: Nunziata.

 

PORTOGALLO (4-3-3): Ribeiro, Soares (63′ Blopa), Cunha (63′ Capucho), Afonso Sousa (76′ Daiber), Fonseca, Diogo Sousa (76′ Daiber), Martins (63′ Rodrigues), Moreira (85′ Luisinho), Gabriel Silva (63′ Francisco Silva), Mané (85′ Patricio), Gonçalves (76′ Cardoso).  All.: Faisca.

 

La cronaca della partita

Vittoria importante per l'Italia Under 20, che a Padova batte il Portogallo grazie alla rete di Emanuele Rao, attualmente al Pisa ma di proprietà del Napoli. Dopo il successo contro la Francia, la Nazionale allenata da Carmine Nunziata ottiene così altri tre punti nella Elite League. La pioggia battente sullo Stadio Euganeo ha reso il campo pesante, così ci è voluta una prodezza del singolo per risolvere la partita: Emanuele Rao ha deciso la sfida con una splendida rete. Il talento del Pisa ha ricevuto il pallone al 22’ sulla sinistra, si è liberato del suo avversario con un tunnel ed è andato al tiro con un gran destro, che è terminato all’incrocio dei pali. Per il giocatore di proprietà del Napoli si tratta della seconda rete con la Nazionale Under 20. Prima della prodezza di Rao, l’Italia ha sofferto la qualità del Portogallo e al 20’ Reggiani ha compiuto un salvataggio prodigioso sulla linea dopo il tentativo di Sousa. Raggiunto il vantaggio, la Nazionale azzurra è andata vicino al raddoppio con Mosconi e Lavelli.

italia

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