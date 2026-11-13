Silvio Baldini l'aveva detto: "Un gruppo che è come una famiglia". E dopo il successo della sua Under 21 in amichevole contro la Francia (quasi a voler replicare la vittoria della Nazionale di Mancini, ma stavolta in casa loro), lo ripete, sempre più convinto: "Questo gruppo è una famiglia: quelli più bravi non ci sono, ma è giusto così, che vadano in Nazionale maggiore. Questi ragazzi però hanno voluto dimostrare, nonostante non ci fosse tutta la qualità che abbiamo a disposizione, che sappiamo vincere con il cuore e la passione, e vincere così è ancora più bello". In gol anche Camarda, che Baldini ha sempre protetto e difeso, e al quale ha riservato anche un abbraccio speciale: "L'ho fatto perché vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore, ma soprattutto un ragazzo molto fragile e sensibile. Ma bisogna anche capirlo, è un ragazzo del 2008. È già nel calcio che conta e lì le pressioni ci sono. Gli ho detto che è bravo e gli ho fatto capire che glielo dico perché lo penso davvero".

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