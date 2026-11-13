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Francia U21-Italia U21, Baldini: "Camarda vive un momento di difficoltà, va capito"

under 21

Dopo il successo sulla Francia, il Ct degli Azzurrini abbraccia Camarda e gli dedica parole speciali: "Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. Va capito perché è un giovane fragile e sensibile, ma anche un grande giocatore"

FRANCIA-ITALIA U21 1-2

Silvio Baldini l'aveva detto: "Un gruppo che è come una famiglia". E dopo il successo della sua Under 21 in amichevole contro la Francia (quasi a voler replicare la vittoria della Nazionale di Mancini, ma stavolta in casa loro), lo ripete, sempre più convinto: "Questo gruppo è una famiglia: quelli più bravi non ci sono, ma è giusto così, che vadano in Nazionale maggiore. Questi ragazzi però hanno voluto dimostrare, nonostante non ci fosse tutta la qualità che abbiamo a disposizione, che sappiamo vincere con il cuore e la passione, e vincere così è ancora più bello". In gol anche Camarda, che Baldini ha sempre protetto e difeso, e al quale ha riservato anche un abbraccio speciale: "L'ho fatto perché vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore, ma soprattutto un ragazzo molto fragile e sensibile. Ma bisogna anche capirlo, è un ragazzo del 2008. È già nel calcio che conta e lì le pressioni ci sono. Gli ho detto che è bravo e gli ho fatto capire che glielo dico perché lo penso davvero".

 

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"Francia? Se pensi all'avversario ne diventi preda"

Battere la Francia (imbattuta nel girone di qualificazione agli Europei) dà sempre soddisfazione. E di fronte a una squadra con un tasso di qualità del genere... "I ragazzi sono stati squadra e molto intelligenti", commenta Baldini. "Se ti metti a pensare agli avversari ne diventi preda. È giusto conoscerli, ma poi quello che conta è la tua voglia di vincere e misurarti, perché va capito che si può anche perdere perché nella sconfitta poi ci sta il miglioramento. Ci devi provare, senza nasconderti, senza stupidaggini come perdite di tempo. Così come hanno fatto oggi i ragazzi".

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