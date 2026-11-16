"La sconfitta di Bruxelles è un brutto risveglio ma fa anche parte del percorso. Bisogna stare con i piedi per terra, sono sconfitte che insegnano qualcosa". Lo ha detto il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, a margine della Panchina d'Oro 2026. "Bisogna anche sottolineare il numero di italiani che ci sta seguendo, stanno scoprendo nuovi giovani che si affacciano alla ribalta internazionale"

Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò ha risposto alle domande della stampa, a Coverciano a margine della cerimonia per l'assegnazione della Panchina d'oro agli allenatori di A, B e C.



Bruxelles: brusco risveglio o fa parte del percorso?

"Tutte e due. Sicuramente è un risveglio, abbiamo sempre detto di restare con i piedi per terra, non è che da marzo a oggi siamo diventati fenomeni. E’ una sconfitta che fa parte del percorso, avremmo voluto evitarla ma ci insegna qualcosa. Dopo ogni partita, sono contento di vedere tutto l’amore degli italiani che ci seguono, stanno scoprendo nuovi giovani italiani che si affacciano alla ribalta internazionale affrontando squadre ai primi posti del mondo; sono ragazzi protagonisti del futuro, è un discorso che andrà sviluppato in qualche anno".



Galliani non ricorrerà contro la sua candidatura alla Figc. E’ un segnale importante, distensivo?

"Sì, importante e distensivo. Lo immaginavo. Ora non è più un tema giornalistico, ora ci saranno solo le dinamiche che portano alle elezioni con la massima serenità e signorilità".



Un voto a questa settimana della gestione Mancini?

"Il voto è assolutamente buono. Chi lo avrebbe detto quando è iniziato il girone? La Turchia ha perso tutte le partite ma si era qualificata per il Mondiale, anche attraverso un girone complicatissimo, e ha individualità e prospettive. La Francia era considerata la favorita per il Mondiale e per molti ha la rosa più forte, il Belgio per anni è stato sul podio del ranking mondiale ed è stata l’unica squadra a segnare un gol alla Spagna al Mondiale. Sembravamo gli agnelli sacrificali; restiamo in Nations League e c’è molto da fare. Ma il percorso è partito ed è partito bene".