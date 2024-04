A Cipro è nato un bambino che si chiama come Icardi, non Mauro ma letteralmente "Icardi". L'idea di due genitori tifosissimi del Galatasaray non è l'unica, dal piccolo Khvicha di Napoli a Anthony Philip David Terry Frank Donald Stanley Gerry Gordon Stephen James Oatway, il bambino (oggi allenatore) chiamato da mamma e papà come l'intera squadra del QPR 1972-73

