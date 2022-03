10/10

4) SISTEMA DI VOTO PIU' ESIGENTE



Scrive l'Equipe: "per rinforzare il livello di competenza e per limitare i (rari) voti fantasiosi", solo i rappresentanti dei migliori cento paesi del ranking Fifa potranno votare. Fino alla scorsa edizione, invece, gli elettori erano 170. Niente più votazioni pittoresche provenienti da piccoli Paesi, come avvenuto in passato.