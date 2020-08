Con loro in campo non si perde… o quasi. Il portale Transfermarkt ha calcolato, per ogni giocatore, quante sconfitte ha conosciuto in carriera dal 2000 a oggi, stilando poi una classifica per percentuali. Ronaldo a sorpresa fuori dai primi 20, sul podio c’è un italiano

I GIOCATORI CON LA PERCENTUALE PIU' ALTA DI VITTORIE