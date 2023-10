Un gol al 93', per arrotondare la vittoria del Liverpool (5-1) contro il Tolosa in Europa League. Se ai fini del risultato si è trattato di una rete "inutile", per Momo Salah ha un valore "storico". Era quella che gli serviva per diventare il miglior marcatore nella storia dei club inglesi in competizioni europee. Sorpassato Henry, ma nella top 10 ci sono solo vere e proprie leggende di tutte le squadre inglesi più forti

