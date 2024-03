Quali sono stati i momenti d'oro e i momenti da incubo delle prime 10 nazionali dell'attuale ranking Fifa? L'Italia è stata in vetta nel 1993 e poi (per l'ultima volta) nel 2007, mentre il periodo statisticamente più buio è quello del 2018 dopo la mancata qualificazione Mondiale. E le altre? L'Inghilterra ha come miglior ranking un terzo posto (mai stati primi), la Croazia ha scalato ben 122 posizioni! Guarda chi c'era in campo allora

