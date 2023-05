Il finlandese Pohjanpalo si è scatenato in Venezia-Modena segnando quattro gol in un colpo solo. Considerando solo il calcio più recente (tutti i dati sono calcolati dal 2000 in poi), ha eguagliato il primato di reti segnate in una singola partita di Serie B: prima di lui c'erano riusciti solo altri otto giocatori. Ma di chi sono i record in A, Premier, Bundes, Champions o Europa League? E in quanti minuti sono stati segnati quei gol? Dati Opta e Transfermarkt