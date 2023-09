Frosinone-Fiorentina 1-1: video, gol e highlights

Serie A

Il turno infrasettimanale registra la prima sconfitta dell'Inter, battuta dal Sassuolo e agganciata in vetta dal Milan. Alle loro spalle c'è la Juventus, vittoriosa come l'Atalanta. Tornano al successo Napoli e Lazio. In coda si sblocca l'Empoli. Nei primi posticipi pari in Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna. Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A GENOA-ROMA LIVE