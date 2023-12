Per la prima volta in 111 anni di storia il Santos è retrocesso nella seconda divisione del calcio brasiliano. La storica squadra anche di Pelé e Neymar esce quindi dal "club" super esclusivo delle squadre mai retrocesse nei campionati più famosi del mondo. In Italia solo l'Inter. In Inghilterra, Germania e Francia nessuna ce l'ha fatta. Dall'Europa al Sudamerica, ecco i loro nomi

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ