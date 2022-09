Il Real è l'unica squadra dei top cinque campionati ad aver vinto (per ora) ogni singola partita di campionato giocata: come i blancos (scendendo fino alla Serie C) solo Carrarese, Crotone e due piccoli club spagnoli. E nel resto d'Europa? Tante altre hanno saputo solo vincere, anche grazie ad alcune ex conoscenze del calcio italiano…