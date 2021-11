2/18

Il "The Best FIFA" ha sostituito quello che era il "FIFA Wolrd Player of the year" e viene assegnato dal 2016 al miglior calciatore e alla migliore calciatrice dell’anno. Questi i vincitori delle passate edizioni per quanto riguarda gli uomini:

2016 : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo 2017 : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo 2018 : Luka Modric

: Luka Modric 2019 : Lionel Messi

: Lionel Messi 2020: Robert Lewandowski

Di seguito, invece, in ordine alfabetico gliper il premio del 2021