Ironico, pungente e mai banale: Vujadin Boskov ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio sia per i risultati ottenuti in panchina sia per le sue massime che sono rimaste nella storia. Da “Rigore è quando arbitro fischia” a Gullit descritto come un “cervo che esce foresta”, ecco le citazioni indimenticabili