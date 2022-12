Wonderkids, i giovani più forti nel 2003: che fine hanno fatto?

Vent'anni fa erano considerati campioni dal sicuro avvenire, ma non per tutti è andata come si credeva. Alcuni hanno confermato le aspettative, altri sono letteralmente scomparsi non riuscendo a sfondare o addirittura hanno cambiato vita. Ricordi i giovani Under 20 considerati più forti nel 2003? Ecco i migliori e che fine hanno fatto