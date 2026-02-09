Offerte Sky
F1 2026 i test in Bahrain in tv e streaming su Sky e Now: gli orari

I team di Formula 1 pronti a scendere in pista a Sakhir per una doppia tornata di test precampionato: sei giorni in totale. dall'11 al 13 febbraio diretta dalle 16 alle 17 su Sky Sport F1, in streaming su NOW e live sul canale YouTube di Sky Sport F1. Dal 18 al 20, invece, diretta per tutto il giorno, dalle 8 alle 17, con live streaming anche su Skysport.it

I 24 GP DEL MPONDIALE DI F1 LIVE SU SKY - LE 6 SPRINT

Dopo lo shakedown a Barcellona, la Formula 1 compie un altro passo verso l'inizio del Mondiale 2026. Aspettando il primo Gran Premio, in Australia nel weekend del 6-8 marzo, si va in pista in Bahrain per i test precampionato che potrete seguire in diretta su Sky, e qui vi spieghiamo come con tutto il programma dettagliato:

  • dall'11 al 13 febbraio: diretta dalle 16 alle 17 su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e live sul canale YouTube di Sky Sport F1.
  • dal 18 al 20 febbraio: diretta per tutto il giorno, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1.

Come seguire i test di Formula 1 su Skysport.it

Oltre alla diretta tv, il racconto dei test di Formula 1 sarà come sempre anche in tempo reale su Skysport.it: la cronaca testuale, le curiosità dalla pista, ma anche le foto, i video e gli approfondimenti tecnici per scoprire tutto ciò che accade in pista e nei box di Sakhir. Nella seconda settimana, inoltre, i test saranno anche in live streaming su Skysport.it.

Gli appuntamenti verso il Mondiale 2026

  • Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.

Presentazioni di team e monoposto per la F1 2026

