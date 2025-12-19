McLaren, la presentazione LIVE alle 16

Offerte Sky
McLaren MCL40, la presentazione della monoposto di Norris e Piastri

live F1

La monoposto del campione in carica Lando Norris e di Oscar Piastri è già scesa in pista nello shakedown di Barcellona con una versione 'total black', mentre oggi verrà svelata la livrea con la quale la vedremo in pista nei test del Bahrain e per tutto il campionato. Appuntamento con il live streaming del team dalle 16. Il campionato scatterà nel weekend 6-8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2026: LE 24 GARE IN DIRETTA SU SKY

in evidenza

SEGUI QUI LA DIRETTA DELLA PRESENTAZIONE MCLAREN

LIVE

Le 24 gare del Mondiale 2026 in diretta su Sky

Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le novità, a cominciare dai primi test anticipati al mese di gennaio (complessivamente le sessioni di test saranno 3): si parte in Australia a nel weekend del 6-8 marzo. Qui DATE e ORARI di tutti i 24 Gran Premi e di tutte le sessioni

F1, un mese al Mondiale 2026: il calendario della nuova era

F1, un mese al Mondiale 2026: il calendario della nuova era

Il calendario delle 6 Sprint Race del 2026

Sono confermate le 6 Sprint anche per il 2026: si parte in Cina a marzo per chiudere a Singapore a ottobre, con due gare veloci in Europa a Silverstone e Zandvoort. DATE E ORARI

Gli orari delle ultime due presentazioni di F1

Ieri notte la Cadillac, oggi saranno McLaren alle 16 e Aston Martin alle 20 a chiudere il cerchio delle presentazioni ufficiali per la Formula 1 del 2026. GLI ORARI

McLaren e Aston Martin chiudono il cerchio: oggi le ultime presentazioni in F1

McLaren e Aston Martin chiudono il cerchio: oggi le ultime presentazioni in F1

F1, prove generali: i test in Bahrain LIVE su Sky

GUIDA TV

I team di Formula 1 pronti a scendere in pista a Sakhir per una doppia tornata di test...

Williams in clima Super Bowl: 'casco speciale'

F1&NFL

Anche il team di James Vowles in 'clima Super Bowl'. In attesa della sfida decisiva tra Patriots...

Simona De Silvestro, dai motori al bob olimpico

Formula 1

Simona De Silvestro - un passato nel motorsport - rappresenterà l'Italia nel bob a 4 alle...

F1, Norris: "Titolo mondiale sogno di una vita"

Intervista

In un'intervista concessa alla BBC, Lando Norris ha espresso i suoi primi pensieri sulle...
