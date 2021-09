Pecco Bagnaia: "Sono felice per la vittoria di Aragon, è stato incredibile, era la mia prima vittoria in MotoGP, non avevo mai lottato così tanto in MotoGP, è stato molto bello vivere una battaglia così. Sono contento di arrivare così in un weekend, dove avremo anche i tifosi sugli spalti. Nella prima gara di Misano nel 2020 ho ottenuto il mio primo podio, quest'anno il livello è molto alto, ma sono sicuro che potremo lottare per una buona posizione"