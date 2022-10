Marc Marquez (Honda): "Con Doohan ho parlato molto, soprattutto prima del 4° intervento chirurgico. Lui si era trovato in una situazione simile con la sua gamba: lui mi ha detto che magari non potrò più guidare come prima ma in un modo diverso. E questo è importante. In inverno dovrò lavorare bene per essere competitivo nel 2023"