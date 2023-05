Via al weekend di Le Mans della MotoGP: la classe regina scende in pista alle 10.45 per le Libere 1, in diretta sul canale 208 e in streaming su NOW. Nel pomeriggio la seconda sessione dalle 15, che decreterà i piloti qualificati direttamente per il Q2 di sabato. Grande curiosità per il ritorno di Marc Marquez dopo l'infortunio e per Danilo Petrucci, di nuovo in sella alla Ducati ufficiale al posto di Bastianini