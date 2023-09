Martin è il più veloce nelle prove libere 1 in Giapppone con 1:45.192. A sorpresa troviamo in seconda posizione Augusto Fernandez con la KTM Gas Gas (+0.138). Bezzecchi firma il terzo tempo (+0.318). Bagnaia è al quarto posto staccato di +0.439 da Martin, suo principale rivale per il titolo. Alex Rins, al rientro dopo la frattura di tibia e perone della gamba destra, ha chiuso in ultima posizione. Alle 8 appuntamento con le pre-qualifiche in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA GUIDA TV