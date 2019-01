A 37 anni e dopo oltre 400 gol realizzati in carriera, Samuel Eto'o non ha ancora intenzione di ritirarsi dal calcio giocato. Attualmente ricoperto d’oro al Qatar SC, società con sede a Doha nella Stars League, l’attaccante camerunense è tornato a far parlare di sé senza essere coinvolto in questioni extracalcistiche. Intervistato da Canal +, nota emittente francese, l’ex Inter e Barcellona ha infatti espresso il suo desiderio d’intraprendere la vita da allenatore raggiungendo gli stessi successi ottenuti sul campo da giocatore: "Voglio vincere in Europa da tecnico tanto quanto ho vinto da calciatore". Se alla base c’è la sete di ulteriori trofei dopo i 19 titoli conquistati con i club, l’avvento in panchina di Eto’o è in realtà dettato dalla voglia di proseguire la battaglia a lui più cara: parliamo della lotta alla discriminazione razziale, episodi che l’hanno purtroppo coinvolto in carriera dalla Spagna all’Italia. Ecco perché uno dei più leggendari calciatori africani di sempre intende consacrarsi come allenatore per spingere la categoria dei colleghi di colore.