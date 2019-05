Dopo una stagione difficile con il PSG, caratterizzata da un infortunio che gli ha impedito di essere presente nella fase decisiva, Neymar è ora concentrato sulla Copa America che il suo Brasile giocherà dal 14 giugno. Ma nel corso di uno degli allenamenti che la Seleção sta svolgendo per prepararsi a questa competizione, ci sono stati attimi di paura. Il fuoriclasse brasiliano, infatti, dopo uno scontro di gioco si è portato la mano al ginocchio, fermandosi per qualche istante su un cartellone pubblicitario. Ma gli esamia cui si è sottoposto hanno allontanato la paura: il fuoriclasse brasiliano sarà disponibile regolaermente per l'inizio della Copa America, previsto fra due settimane.

Il tunnel di Weverton

Non solo l'infortunio, Neymar è stato vittima anche di una delle sue giocate più famose: il tunnel! A farglielo è stato Weverton, uno degli under 20 che Tite ha aggregato alla Nazionale maggiore per allenarsi in attesa che il gruppo si completi. Soltanto 16 calciatori tra i convocati per la Copa America hanno infatti già raggiunto il ritiro della Seleção, dunque il Ct brasiliano ha arricchito il team con alcuni giovani in questi primi giorni. Weverton ha subito fatto parlare di sé, con il tunnel a Neymar. La reazione del fuoriclasse del PSG? Una trattenuta per fermare il giovane esterno e interrompere l'azione.