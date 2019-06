La Gold Cup ha da poco preso il via. Per il Nicaragua, alla terza partecipazione dopo quella del 2009 e del 2017, la manifestazione non è iniziata nel migliore dei modi. L'esordio è coinciso con una pesante sconfitta contro il Costarica: 4-0 il risultato finale. La dura batosta, tuttavia, non è stata la notizia peggiore. All'indomani del ko, infatti, il Ct Duarte - di comune accordo con la Federazione - ha deciso di mandare via dal ritiro tre giocatori. Si tratta di Marlon Lopez, Carlos Montenegro (entrambi titolari al debutto) e Carlos Chavarria, quest'ultimo entrato a partita in corso contro i costaricensi. "Siamo una squadra che rappresenta un Paese e un popolo, siamo ambasciatori dello sport e quindi non possiamo permetterci gravi errori quando iniziamo la competizione - ha dichiarato il Commissario tecnico -. Se c'è qualcosa che ha fatto crescere il nostro calcio, è proprio la disciplina". Nessuna delle parti in causa ha rivelato i motivi dell'allontanamento, ma secondo i media locali il provvedimento è dettato da quanto successo al termine del match. A poche ore dalla sfida contro il Costarica, infatti, pare che i tre giocatori coinvolti abbiano passato la notte, in un hotel di San José, a bere in compagnia di alcune escort. Duarte proseguirà il torneo, dunque, con soli 20 giocatori, mentre Lopez, Montenegro e Chavarria salteranno - come minimo - le ultime due gare del girone, in programma in Texas giovedì 20 contro Haiti e in New Jersey lunedì 24 contro Bermuda.