Tutto è pronto per l’inizio della Coppa d’Africa, 32^ edizione del torneo in programma in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio. E proprio tra i padroni di casa non può che spiccare Mohamed Salah, stella assoluta della competizione nonché reduce dal trionfo in Champions League con il Liverpool. Una stagione da 27 reti totali in 52 presenze per Momo, gol in finale e festa a Madrid che alimenta con forza la sua candidatura al prossimo Pallone d’Oro. Nell’assegnazione potrebbe pesare proprio la Coppa d’Africa, appuntamento casalingo preceduto dallo show dell’attaccante egiziano in amichevole.

Schierato in campo da Javier Aguirre nella ripresa sul risultato di 1-1 contro la Guinea, capitan Salah ha trascinato la squadra al successo grazie alla splendida giocata che ha portato al vantaggio di Ahmed Ali: ubriacato di finte il portiere avversario Keita, letteralmente impazzito alle prese con Momo che da posizione defilata lo dribbla ma si arrende al palo prima del tap-in del compagno. Lo stesso Salah ha poi servito l’assist del definitivo 3-1 di Gaber all’86’, ingresso che ha davvero stravolto il test vinto ad Alessandria d’Egitto. I Faraoni padroni di casa esordiranno in Coppa d'Africa contro lo Zimbabwe (21 giugno) prima degli esami con la Repubblica Democratica del Congo (26 giugno) e l’Uganda (30 giugno) nel girone A.