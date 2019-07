Una nuova sconfitta in amichevole, per il Real Madrid, dopo il brutto ko subito con l’Atletico Madrid in International Champions Cup per 7-3. Stavolta la squadra di Zinedine Zidane è stata battuta dal Tottenham nella prima semifinale di Audi Cup, all’Allianz Arena. A decidere la sfida è stato un gol di Harry Kane al 22’: un’apertura sbagliata ha costretto Marcelo ad un recupero incerto; il retropassaggio a Navas è in realtà un assist per l’attaccante inglese che a tu per tu col portiere non fallisce. E Zidane deve ringraziare il proprio portiere, autore di tre parate fondamentali che hanno evitato un passivo peggiore.