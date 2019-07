TOTTENHAM-BAYERN MONACO 8-7 d.c.r.

19' Lamela (T), 59' Eriksen (T), 61' Arp (BM), 81' Davies (BM)

Serie ai rigori: Alderweireld gol (T), Alaba fuori (BM); Eriksen fuori (T), Alcantara gol (BM); Kane gol (T), Muller gol (BM); Son gol (T), R. Sanches gol (BM); Roles gol (T), Lewandowski gol (BM); Skipp gol (T), Singh gol (BM), Tanganga gol (T), J. Boateng fuori (BM)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris (60' Gazzaniga); Walker-Peters (49' Foyth, 77' Marsh), Sanchez (48' Alderweireld), Vertonghen (48' Tanganga), Rose (48' White); Winks, Sissoko (84' Georgiou); Lamela (48' Eriksen), Alli (46' Kane), N'Koudou (48' Son); Lucas (70' Skipp). All. Pochettino

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer (46' Ulreich); Pavard, Süle (46' Zylla, 77' Mihaljevic), Johansson (46' Alaba), Kehl (71' Müller); Tolisso (46' R. Sanches), Singh, Will (46' J. Boateng); Nollenberger (67' Alcantara), Arp (71' Lewandowski), Davies. All: N. Kovac

Va al Tottenham la vittoria in Audi Cup. Dopo aver superato di misura il Real Madrid nella prima partita grazie a un gol di Kane, la squadra di Pochettino chiude al primo posto il torneo dopo la vittoria sul Bayern. Prima il gol di Lamela a concretizzare un'avvio di partita controllato dagli Spurs, dunque il bis che arriva nella ripresa con un gran destro di Eriksen entrato dopo l'intervallo su assist di Kane, anche lui in campo a partita in corso. Proprio nella ripresa il match si accende, anche grazie ai tanti titolari (su tutti nel Bayern Alcantara, Müller e Lewandowski) che prendono parte al match solo nel secondo tempo. Due minuti dopo il raddoppio di Eriksen arriva la rete di Arp che riaccende la gara in uno contro uno col portiere Gazzaniga. Nel finale il giovane canadese Alphonso Davies pareggia con un gran destro da fuori così da lasciare ai rigori le sorti della partita. Alaba sbaglia ma Eriksen lo segue poco dopo. Con un errore per parte si procede a oltranza dopo il quinto tiro, quando è Jerome Boateng a sbagliare e a chiudere definitivamente i giochi.