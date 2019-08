Un’accoglienza inattesa. I tifosi del San Paolo hanno trasformato per un giorno in uno stadio l’aeroporto di Congonhas per l’arrivo di Dani Alves. Cori e musica in tipico stile brasiliano hanno accompagnato l’ex giocatore di Juventus e Barcellona dal gate all’uscita dell’aeroporto. Con difficoltà Dani Alves ha raggiunto l’automobile che lo aspettava, rallentato dalla folla di tifosi che era lì ad accorglierlo.

"Non mi aspettavo un’accoglienza così"

Il giocatore sarà presentato domani alle ore 20 locali allo stadio Morumbi. Secondo il club sono stati già venduti 21 mila biglietti per partecipare alla presentazione. Un’accoglienza da vera star, per il terzino brasiliano che vestirà la maglia numero 10 del San Paolo. Dopo le visite mediche e la presentazione Dani Alves comincerà subito ad allenarsi con il San Paolo. "Che calore, non pensavo di ricevere questa accoglienza. Sarò per la prima volta al Morumbi da giocatore del San Paolo, spero di vivere un momento magnifico con questa squadra", ha detto Dani Alves all’interno del Van che con difficoltà cercava di uscire dall’aeroporto. Nonostante sia il giocatore con più trofei vinti, Dani Alves è rimasto senza parole per l’accoglienza inaspettata dei suoi nuovi tifosi.