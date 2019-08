Domani, mercoledì 14 agosto, appuntamento alle ore 21 su Sky Sport per la Supercoppa europea 2019. In campo alla Vodafone Arena di Instanbul, Liverpool e Chelsea, rispettivamente campione d’Europa e vincitore della UEFA Europa League della passata stagione; il match sarà diretto dalla francese Stéphanie Frappart, prima donna ad arbitrare una finale maschile organizzata dalla UEFA. La partita sarà trasmessa in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q), con la telecronaca di Massimo Marianella, il commento tecnico di Luca Marchegiani e le ultimissime dal campo affidate ad Alessandro Alciato. Pre partita e post partita alle ore 20 e alle ore 23 con Anna Billò, Lorenzo Minotti e Riccardo Trevisani, sugli stessi canali di riferimento e live anche su Sky Sport 24.

SUPERCOPPA EUROPEA, LA PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 14 agosto



- Ore 20 e ore 23 Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport Collection, Sky Sport 251 e Sky Sport 24:Pre partita e post partita con Anna Billò e Riccardo Trevisani.

- Ore 21, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR per clienti Sky Q).

LIVERPOOL-CHELSEA

- telecronaca di Massimo Marianella

- commento tecnico di Luca Marchegiani

- bordocampo Alessandro Alciato