"Sono ottimista per questa finale, ce la siamo meritata. Non sarà facile imporsi ma possiamo farcela". Così l'allenatore del Chelsea, Frank Lampard, nella conferenza stampa della vigilia di Supercoppa a Istanbul, parla della sfida ai campioni d'Europa del Liverpool. "Dobbiamo fare di tutto per vincere, sarebbe molto importante per me e per il club. Per domani sceglierò i giocatori più pronti, e io non ho paura di fare giocare i giovani se lo meritano", ha aggiunto il tecnico, reduce da un esordio amaro in Premier League con la sconfitta per 4-0 in casa del Manchester United.

La lezione di Manchester

"La partita di domenica è stata una vera e propria lezione, servirà ad evitare errori come quelli che, specie in difesa, abbiano pagato molto cari - ha sottolineato ancora Lampard -. Certo dobbiamo fare meglio ma io ho visto anche alcune cose positive". Interrogato sul momento delicato per una squadra che ha perso una colonna come Hazard e non può muoversi sul mercato per il veto Uefa, l'ex bandiera dei Blues ha invitato "a stare tranquilli ed ad avere pazienza, perché una società come la nostra non può fermarsi alle cessioni. Come club abbiamo una mentalità vincente, conta vincere ma per questo bisogna lavorare di squadra".