Novanta minuti e scopriremo la vincitrice della Supercoppa europea 2019: Liverpool e Chelsea si affronteranno mercoledì 14 agosto, fischio d'inizio alle 21, alla Vodafone Arena di Istanbul. Nella scorsa stagione i Reds hanno conquistato la Champions League contro il Tottenham, mentre i Blues hanno vinto l'Europa League con Maurizio Sarri in panchina dopo aver sconfitto l'Arsenal a Baku. Nella sua storia il Liverpool si è aggiudicato il trofeo per tre volte (1977, 2001, 2005), il Chelsea invece ha gioito solo in un'occasione (1998).

Liverpool, le scelte di Klopp

Pochi dubbi di formazione per Jürgen Klopp in vista della sfida che potrebbe regalargli la seconda coppa coi Reds dopo la Champions vinta al Wanda Metropolitana. Il grande assente sarà Alisson, che si è infortunato al polpaccio durante l'esordio vincente contro il Norwich (4-1) nella prima giornata di Premier League. Lovren non è stato convocato: il difensore sembra fuori dal progetto tecnico di Klopp in questo momento.

Liverpool (4-3-3), la probabile formazione: Adrian; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

Chelsea: Lampard ha tre dubbi

Allenamento intenso per il Chelsea alla vigilia. I Blues sono usciti feriti dall'Old Trafford, dove è arrivata la sconfitta contro il Manchester United per 4-0 alla prima giornata di Premier. Lampard ha tre dubbi di formazione: Rüdiger, Kanté e Willian si sono allenati, ma sono in dubbio dopo i problemi fisici avuti negli ultimi giorni. Per Kantè sarà decisivo il colloquio con Lampard prima della partita ma dovrebbe essere schierato. Problema per Giroud: l'attaccante ha subito un colpo alla caviglia durante la rifinitura.

Chelsea (4-2-3-1), la probabile formazione: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kanté; Pedro, Pulisic, Barkley; Abraham. Allenatore: Lampard