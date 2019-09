Avversari in campo, separati alla nascita per tratti somatici e capigliatura. Leo Gamalho e Renan Fonseca hanno conquistato la scena in Criciuma-Ponte Preta, partita della Serie B brasiliana terminata con un anonimo 0-0. In assenza di emozioni e gol, i tifosi sugli spalti e sui social si sono concentrati sull'incredibile somiglianza tra i due avversari in campo. Un frame postato su Twitter lo testimonia: I due hanno gli stessi capelli, raccolti con una tipologia di codino molto simile, e la barba della stessa lunghezza. Unica differenza: la maglia. A completare il curioso scatto, alle loro spalle compare un tifoso - filmato dalle telecamere - che somiglia a entrambi i giocatori. Immagini sufficienti per scatenare curiosità e ironia sul web.