Il Brasile regala sempre giocate da urlo. Che siano i palcoscenici più importanti o i campionati minori, non mancano mai prodezze tecniche che fanno il giro del mondo e fanno alzare in piedi gli spettatori presenti. L'ultima meraviglia ce l'ha regalata Maycon Douglas, un quasi omonimo del terzino ex Inter e Roma. Attaccante della Friburguense, si è inventato una rete strepitosa durante la sfida contro l'Olaria, valida per la semifinale di Taça Corcovado, la seconda fase della Serie B1 Carioca: palla lanciata verso la zona offensiva, respinta corta della difesa e Maycon si è esibito in una super rovesciata dal limite dell'area che ha sorvolato il portiere e si è insaccata in rete. Un gesto atletico che ha mandato in visibilio compagni di squadra e tifosi, e che si candida già per il Premio Puskas del prossimo anno.