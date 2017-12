Esclusiva Balotelli: "Io papà, uomo e giocatore"

Tu non sarai con la Nazionale l'estate prossima, perchè l'Italia non andrà al Mondiale. Cosa ne pensi e cosa pensi di Ventura? Qual è il motivo per cui non sei stato convocato secondo te?

Non c'è bisogno di dare a Ventura aggettivi negativi. Come se in finale di Champions la mia squadra è sotto 1-0 e io sbaglio il gol del pareggio al 91', poi sbaglio un'altra occasione al 92'. Quando torno a casa già so di non aver fatto il mio lavoro, non ho bisogno dei giornali che mi ricordino che faccio schifo. Io l'ho incontrato una volta, è venuto a parlarmi a Nizza. Mi disse che mi teneva in considerazione, che il gruppo era fatto, che non gli interessava tanto come giocavo ma voleva che io fossi un leader della mia squadra. Non voleva avere garanzie sul gioco, voleva che io fossi qualcuno a cui gli altri potevano ispirarsi, un esempio positivo. Io dissi che erano cose che già facevo e allora mi chiese come mai i miei comportamenti nel passato. La mia risposta fu che il passato era il passato e che poteva parlare con il mister del Nizza per avere notizie. Era inutile che stessi io lì a dire quanto sono bravo, quanto sono leader. Se poi ci sono motivi tattici o tecnici per non chiamarmi io lo rispetto, ma se poi il motivo è che non sono leader e io invece credo di non fare diversamente in campo...allora non so cosa dire. Ho sempre aspettato, alla fine non mi ha chiamato. Era come se cercasse sempre una scusa per non chiamarmi. Sinceramente se mi chiedessero come mai non sono stato convocato io non saprei dare una risposta.

Ti rivedremo presto in Nazionale?

Se c'è Ventura non credo. No scherzo, spero di esserci sì. Ci tengo in maniera incredibile alla Nazionale. È sempre stato un sogno di mio papà vedermi con la maglietta azzurra. Spero chiunque ci sia mi chiami. Poi io rispetto sempre le opinioni di tutti, come quelle di Ventura che non mi ha chiamato.