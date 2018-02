Argentina, blackout in Huracán-Estudiantes: i tifosi illuminano lo stadio

Un’immagine alquanto suggestiva. Luce c’è, luce non c’è. Un blackout improvviso ferma Huracàn-Estudiantes, partita valida per il 17° turno del campionato argentino. È il 27’ della ripresa quando le luci si spengono completamente. Tutte, rimangono accesi solo i tabelloni pubblicitari ai lati del campo. Boato di sorpresa del pubblico e un fischio dell’arbitro a interrompere - inevitabilmente - il gioco. La partita rimane ferma per quasi venti minuti, a conferma dei quali anche i 19 di recupero dati oltre al novantesimo. Il match lo vinceranno i padroni di casa per 1-0, già in vantaggio prima del blackout grazie al gol di Pussetto.