Ligue 2, rissa tra compagni di squadra dell'Auxerre: entrambi espulsi

Giornata di espulsioni in Ligue 2

Una doppia espulsione per rissa tra giocatori della stessa squadra? Episodio curioso, che certamente non capita di vedere tutti i giorni nel mondo del calcio. Arrivata in una giornata del campionato di Ligue 2 (la seconda divisione francese) che potremmo definire abbastanza nervosa. Sono state ben nove, infatti, le espulsioni in otto partite giocate. Al di là dell'episodio accaduto in Quevilly-Auxerre, l'altra partita nervosa è stata quella tra Valenciennes e Paris FC. Ben quattro espulsioni, due per parte, e gara che si chiude con un 9 contro 9. Tre cartellini rossi estratti in un solo minuto, tra il 36' e il 37' del primo tempo: espulsi Baptiste Aloe e Tony Mauricio del Valenciennes e Kerrouche del Paris FC. Nel secondo tempo va a farsi la doccia in anticipo anche Herve Lybohy, sempre della squadra ospite. Espulsione che però non toglie la vittoria al Paris FC, che riesce a vincere 2-4 sul campo del Valenciennes.