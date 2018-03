Galatasaray, coreografia da Champions per l'U19

Un modo unico di dimostrare l’amore per la propria squadra: i tifosi del Galatasaray sono ormai celebri in tutto il mondo per questo speciale tipo di attaccamento. E l’hanno fatto vedere ancora una volta. Il campionato si è fermato anche in Turchia, per permettere ai giocatori di unirsi alle rispettive nazionali per le amichevoli di marzo. Ma gli ultras non si sono persi d’animo e hanno deciso di sostenere la squadra under 19, che invece è scesa regolarmente in campo. Una bella iniziativa, che testimonia l’amore viscerale per il calcio e che magari può contribuire al seguito mediatico dello sport a livello giovanile. Intanto, i giovani del Galatasaray hanno potuto cominciare a farsi un’idea del tifo focoso che potranno ricevere quando giocheranno davanti ai 50 mila della Turk Telekom Arena.

Gli impegni della nazionale turca

Anche la Turchia, come l’Italia, è tra le escluse dai prossimi Mondiali di Russia. Ma la nazionale ha organizzato comunque degli incontri amichevoli. Il primo, contro l’Irlanda, ha visto i turchi uscire sconfitti col punteggio di 0-1. Mercoledì prossimo, invece, è in programma la sfida contro l’Iran.