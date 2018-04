Dani Alves il più titolato al mondo? Non ancora, anzi, il brasiliano del Psg non è nemmeno sul podio. Numeri su numeri e vittorie su vittorie, anche se la conta è tutt’altro che facile. Motivo? Semplice, l’esterno ex Juve ha vinto praticamente ovunque: Siviglia, Barcellona, anche - ovviamente - in bianconero - e ora pure a Parigi. Senza contare quattro trofei vinti con la propria nazionale. 36 sono i suoi titoli totali, che non fanno comunque di lui il più vincente della storia perché ci sono altri tre giocatori ad aver sollevato più trofei. Il conteggio finale lascia comunque qualche dubbio, viste quelle due coppe (la Copa do Nordeste) vinte in patria con la sua prima squadra, il Bahia, non conteggiate in alcuni albi di statistica. Poco male ai fini del gradino più alto del podio, anche contando quei due titoli non sarebbe comunque lui il calciatore più vincente di sempre nel calcio. Sì, ma chi c’è allora in testa?