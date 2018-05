Il Porto è Campione di Portogallo. Di nuovo, dopo 4 anni d'astinenza dopo aver guardato festeggiare i rivali del Benfica. E' già ufficiale da qualche settimana ma i Abobakar e compagni hanno festeggiato soltanto ora, a campionato finito, con estrema tranquillità. Dopo la sconfitta ininfluente contro il Vitoria Guimaraes, i ragazzi di Sergio Conceicao (ex esterno di fascia passato per l'Italia tra Parma, Lazio e Inter), la squadra si è ritrovata in città per festeggiare coi tifosi fino a tarda notte. Cori, bandiere, il trofeo alzato dai giocatori, una nottata da campioni di Portogallo. 28esimo titolo della loro storia, che ormai mancava addirittura dal 2013. Un'astinenza troppo lunga per i Dragoni, che adesso possono sorridere.

Ennesimo successo per Iker Casillas

Altro giro, altro trofeo. E ormai non è neanche più una novità: Iker Casillas, ex numero uno della Spagna e del Real Madrid, ha festeggiato l'ennesimo titolo della carriera. Dopo 5 campionati spagnoli, 4 Supercoppe, 2 Coppe del Rey, 3 Champions, due Supercoppe europee, una Coppa Intercontinentale, una Coppa del Mondo per club, due Europei e un Mondiale di calcio, è arrivato anche il successo nel campionato portoghese, il primo della sua storia. E alla terza annata col Porto. 31 presenze stagionali per Iker, che festeggia l'ennesimo titolo. Altri protagonisti? Orfani di André Silva, passato al Milan in estate, il Porto ha ripiegato sul tandem Marega-Aboubakar, autori rispettivamente di 26 e 23 reti. Da segnalare il solito Brahimi, al primo campionato vinto con il Porto, Soares ed Herrera, ex pallino del Napoli di De Laurentiis. Risultato finale: 88 punti. Una squadra quadrata e compatta che ha portato a casa il 28esimo Scudetto dopo 4 anni di dominio-Benfica.